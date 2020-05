E ora Franck dove lo metto? Il bel “problema” di Iachini e il primo indiziato a fargli posto

Ammettiamo che la Serie A riparta davvero a giugno (ipotesi concreta, ma non ancora certa). E immaginiamo che Fiorentina sarà, alla luce dell’ultimo periodo pre-stop ma anche dei recuperi di Ribery e Kouame. Beppe Iachini avrà l’imbarazzo della scelta in attacco dove finora accanto alla certezza Chiesa, c’è stato più Vlahovic di Cutrone. Un ballottaggio, quest’ultimo, destinato probabilmente a riproporsi, anche se la concorrenza aumenta. L’ex Genoa si candida a ritagliarsi una fetta di spazio, anche se dopo il lunghissimo infortunio (non gioca dal 3 novembre), il rientro non potrà che essere graduale. La vera novità sarà ancora Franck Ribery che costringerà il tecnico viola a cambiare qualcosa. Difficile rivedere la coppia “leggera” di montelliana memoria con Chiesa e il francese, una soluzione che non rientra nelle corde di Iachini. E difficile anche immaginare che il mister gigliato rinunci alla difesa a 3, fin qui intoccabile anche nelle situazioni di svantaggio. La soluzione più probabile sembra allora essere un 3-4-3 con Ribery accanto, o leggermente dietro, a Chiesa e Vlahovic/Cutrone. Il sacrificato così sarebbe Pulgar, con Castrovilli-Duncan coppia in mediana. L’alternativa è spostare Chiesa a tutta fascia al posto di uno dei due esterni, con Ribery in appoggio alla prima punta. Un “problema”… piacevolissimo. L’INDISCREZIONE: CUTRONE GIA’ BOCCIATO DALLA FIORENTINA