Ribery e la quarantena in Germania: allenamenti a gogo (col figlio)

Il pallone è una cosa seria in casa Ribery. Testimone ne è stato il quotidiano tedesco Bild, il cui inviato ha potuto assistere (alla giusta distanza, ovviamente) ad un allenamento di FR7 insieme al figlio Seif, di otto anni, all’interno del grande giardino della residenza tedesca dell’ex Bayern. In effetti durante i mesi di quarantena l’asso francese ha spesso postato su Instagram le sessioni casalinghe con il suo erede, fatte di vari percorsi, esercizi e palleggi. “Fin da quando ha imparato a camminare non si è mai staccato dal pallone – racconta Franck del bambino – e vuole sempre giocarci”. Complice il trasferimento del padre a Firenze, Seif, mancino, gioca adesso nelle giovanili gigliate. “La maglia viola? Mi piace!”, ha detto alla Bild.