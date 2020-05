Dal centro sportivo: allenamenti (ancora) individuali. E rispunta Ribery

Nonostante il via libera, almeno a livello mediatico, per la ripresa degli allenamenti collettivi, non sono ancora arrivate indicazioni precise alle società di Serie A. Motivo per cui la Fiorentina ha deciso per il momento di proseguire con gli allenamenti individuali anche nella giornata di oggi. Solo quando ci saranno sviluppi ufficiali da parte del governo, i viola di Iachini inizieranno gradualmente il lavoro a gruppi. Da segnalare tra l’altro che oggi al centro sportivo “Davide Astori” si è rivisto anche Franck Ribery, sebbene per una visita rapida e senza ancora lavorare sul campo. Alla luce dell’ultimo dpcm, infatti, il francese ha potuto interrompere anzitempo la quarantena per “comprovati motivi di lavoro”.