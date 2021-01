Restyling Franchi, Nardella non si arrende. Si segue il modello Dall’Ara?

Come riportato da La Nazione, è stato rinviato a data da destinarsi l’incontro tra Nardella e Rocco Commisso. Il sindaco quest’oggi presenterà le sue considerazioni sul restyling dello stadio Franchi e sul provvedimento del Mibact. A Palazzo Vecchio si continua a lavorare sull’ipotesi di finanziare il massiccio intervento sul vecchio Franchi mettendo insieme forze pubbliche e private. L’esempio da seguire potrebbe essere il percorso che a Bologna si è già intrapreso per la ristrutturazione dello stadio Dall’Ara. Per lo stadio bolognese, ugualmente vincolato, è stato programmato un intervento pubblico-privato da 112 milioni di euro. Tra qualche ora si attendono ulteriori novità in merito, seguite tutte le parole di Nardella in tempo reale su Violanews.

