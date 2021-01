Dalla Finlandia: restaurato lo storico stadio di Helsinki. E il Franchi…

Il giornale dell’architettura.com porta alla luce una storia che si ricollega in qualche modo allo stadio Franchi. Lo storico impianto di Helsinki è stato restaurato e l’opera di conservazione dello stadio è stata riconosciuta con il premio Finlandia per l’Architettura. Lo stadio, risalente agli anni ’30 è stato adeguato ai nuovi standard di sicurezza con l’aggiunta di scale di emergenza e l’integrazione delle cancellate esterne. Una nuova pensilina, separata dalle strutture preesistenti, è stata aggiunta sull’intero anello degli spettatori, rispettando lo spirito dell’edificio anche grazie all’elegante pannellatura lignea dell’intradosso. Il calcestruzzo della pensilina delle tribune centrali, in avanzato stato di carbonatazione, è stato recuperato, e le strutture rinforzate con fibre di carbonio. Una sfida difficile ma voluta che ha dato una nuova luce allo storico stadio, lo stesso impegno che potrebbe essere messo per riqualificare il Franchi.