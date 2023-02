Repubblica – C’è vita sui pianeti Jovic e Dodò, la Fiorentina sorride

Sulle pagine di Repubblica troviamo un approfondimento legato alla Fiorentina a firma di Stefano Cappellini, che prova a ricordare quanto sia facile oscillare con sentimenti e sensazioni quando si parla di calcio. I viola hanno i loro problemi ed è innegabile, ma la consapevolezza era quella di partenze importanti dalla scorsa estate i cui sostituti non si sono dimostrati all'altezza oltre all'aver perso per quattro mesi Nico Gonzalez.

Eppur si muove

Quest'ultimo problema pare risolto, perché sui pianeti Jovic e Dodò sembra esserci vita. Anche se l'ex Real non è un vero centravanti, la Fiorentina è ancora in corsa su tre fronti e ha la possibilità concreta di tornare a giocare una finale. Il mercato di gennaio, che negli ultimi anni è sempre stato doloroso in termini di addii, ha invece visto la società tenere fede a quanto detto e blindare Gonzalez e Amrabat. Peccato, si legge infine, per il nervosismo di Commisso: difficile dargli torto sui mali del nostro calcio, ma perché fare polemica dopo una vittoria?