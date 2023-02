Pradè e la fiducia nel gruppo. Il ds difende le scelte fatte, anche sulla punta

Nonostante le scommesse estive non ancora vinte, la Fiorentina nel mercato di gennaio ha optato per "difendere la squadra, le proprie scelte, e sperare di passare all’incasso a fine stagione". Il Corriere Fiorentino analizza così le operazioni portate a termine dal club viola a gennaio. La Fiorentina, pur attraverso tante difficoltà, è ancora in corsa su tutti i fronti e la scelta della società è stata quella di toccare il meno possibile la squadra, pur spendendo comunque 8,5 milioni. Il riferimento è al riscatto di Barak con sei mesi di anticipo e quelli versati alla Sampdoria per Sabiri.