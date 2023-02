Jovic è la punta per la Fiorentina. Italiano segui Prandelli e dagli fiducia

Jovic è ad un bivio della sua carriera

Niccolò Meoni

Luka Jovic, una carriera fino ad ora davvero difficile da decifrare. Esordisce giovanissimo alla Stella Rossa di Belgrado. Un club che ha sfornato una quantità di talenti enorme. Passa al Benfica, altro super club per i giovani, ma fallisce. Poi va all'Eintracht, dove esplode. Nel 2018/19 segna 27 gol, a 21 anni. Poi passa al Real dove non vede il campo nemmeno col binocolo. E poi l'arrivo a Firenze, dove la sua avventura è ancora tutta da decifrare, dopo un breve ritorno in Germania. Insomma un calciatore enigmatico, anche in campo. In molti non lo ritengono una punta, altri invece lo vedono come giocatore d'area. Insomma un ragazzo divisivo, anche nelle sue esultanze in campo.

Jovic è ad un bivio — Il serbo è al bivio della sua carriera. La serata di Coppa Italia ha visto Jovic protagonista. Un gol bello, di testa in area, da punta vera. E anche una prestazione dove ha aiutato la squadra. L'esultanza con il gruppo dopo il gol, tutte cose nuove per il pubblico Fiorentino. Ma Jovic è così, potenzialmente può essere una seconda punta, come fatto vedere in Germania. Ma può anche essere una vera prima punta. Basta vedere i suoi gol a Firenze. Trovate un gol di Jovic fuori dall'area piccola? No, e anche in Germania era così. Ma Jovic può essere anche quello svogliato visto contro la Roma. Insomma la mano del serbo po esse piuma o po esse fero. Il serbo può rilanciare la sua carriera e la stagione viola, oppure perdersi e finire nei campionati minori.

Italiano segui Prandelli — Il compito di Italiano è questo. Cercare di dare fiducia a Jovic. Perchè la stagione viola passa da lui, il ragazzo ha troppo talento per essere perso. Il tocco di palla del numero 7 è da elite, va servito di più. Contro il Toro, ma anche a Roma si è visto un giocatore più coinvolto. E la squadra ne ha beneficiato. L'ex tecnico dello Spezia sembra puntare su di lui. Come fece Cesare Prandelli con Vlahovic, puntandoci e rendendolo titolare. Difendendolo da tutto e tutti. Perchè spesso anche i giocatori hanno bisogno di fiducia. Certo anche Jovic deve metterci l'impegno che non sempre è sembrato disposto a dare. Perchè il ragazzo non sembra ma in area ci sa fare. Dei suoi 8 gol, tutti sono arrivati in area. Forse la Fiorentina la punta ce l'ha in casa.