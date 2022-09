Pupo: “Preoccupato dai risultati. Se domini contro la Juve poi devi vincere”

Enzo Ghinassi, in arte Pupo, ha commentato il momento attraversato dalla Fiorentina. Questo il pensiero del cantante e tifoso viola su Leggo: "La squadra sta giocando bene ma, al contempo, sono molto preoccupato per la mancanza dei risultati. Nel calcio moderno, pareggiare serve a poco. In particolare quando per tutta la gara, come è accaduto ieri contro la Juventus, hai dominato e sbagliato anche un rigore. Le conseguenze psicologiche che potrebbero emergere dopo partite del genere, a volte, sono pericolose. Per questo Vincenzo Italiano dovrà essere molto bravo ed attento a tenere sempre alte nei giocatori, autostima e motivazioni".