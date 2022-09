Condò: “Fiorentina-Juve dominata dai viola. Parole Allegri? Gli do un consiglio”

Secondo il giornalista la Fiorentina è stata padrona della gara di ieri pomeriggio al Franchi pareggiata per 1-1

Paolo Condò , direttamente dagli studi di Sky Sport, ha analizzato l'1-1 di ieri pomeriggio tra Fiorentina e Juventus, gara che ha visto la Fiorentina condurre il gioco per larghi tratti.

Questo il pensiero del giornalista: "Nei panni di Allegri, se avessi voluto tirare fuori un aspetto positivo di una gara dominata dalla Fiorentina, avrei detto di guardare l’organizzazione difensiva che ha impedito alla Viola di tirare in molte occasioni. Non mi attaccherei ad una mezza occasione in contropiede con Kean".