Fiorentina, numeri schiaccianti. La Juve al Franchi come una “provinciale”

I numeri di Fiorentina-Juventus parlano di solo un tiro in porta concesso ai bianconeri (quello letale di Milik) e di un Terracciano praticamente inoperoso per tutto il resto del match. Ma quello che balza di più all'occhio - sottolinea Repubblica - non risiede solamente nel 60% di possesso palla. La Fiorentina infatti, per oltre la metà del tempo che ha tenuto il pallone, lo ha fatto stazionando nella metà campo bianconera (contro il 16% della squadra di Allegri), giocando in avanti ben 327 palloni contro i soli 69 della Juve. Inoltre sono 183 (a 24) i passaggi riusciti nella tre quarti avversaria. Su tutti spicca la grande prova di Amrabat: primo in assoluto della gara per tiri, passaggi riusciti nella tre quarti avversaria, palle giocate e passaggi riusciti.