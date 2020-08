Pulgar via? E intanto i viola alla finestra per Mario Götze

Sul Corriere Dello Sport questa mattina in edicola troviamo il punto mercato anche legato alla Fiorentina. Come già raccontato ampiamente in questi giorni, Erick Pulgar è entrato nelle mire del Betis di Siviglia e i viola hanno già ricevuto le prime offerte: gli spagnoli si sono spinti fino a 10 milioni.

Ma Pradè pensa anche ai rinforzi: oltre al centrocampo i viola restano alla finestra anche per Mario Götze, appena svincolatosi dal Borussia Dortmund, con il tedesco che “ritroverebbe” Ribery come incentivo in più qualora dovesse essere attratto dalla proposta gigliata.

