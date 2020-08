Per Torreira i viola fanno sul serio. Ecco perché l’operazione potrebbe riuscire

Vi stiamo raccontando ormai da diversi giorni di un interesse della Fiorentina per Lucas Torreira dell’Arsenal (SCHEDA). Il primo nodo da risolvere per Pradè e soci è la zona mediana del centrocampo, nella quale bisognerà sopperire alla prossima partenza di Badelj. Oggi su Repubblica troviamo il punto mercato delle trattative viola, ripartendo proprio dall’ex Samp: l’operazione secondo il quotidiano non è facile ma potrebbe andare in porto per diverse opzioni. In primis dopo due stagioni l’uruguaiano è fortemente voglioso di tornare in Italia: ha ancora un contratto lungo (2023) e “solo” 24 anni. Per lui 89 presenze e 4 centri in Premier, con tanto di FA Cup alzata quest’anno.

A migliorare la situazione l’interesse della Fiorentina, decisamente forte. Pradè vuole provare a regalare al giocatore un ingaggio molto simile a quello che percepisce ai Gunners: questo rende l’accordo più vicino.

Infine, la concorrenza, che sembra essersi defilata con forza. Su Torreira c’era l’Atletico Madrid, che sembra aver virato su altri obiettivi, il Torino ha abbandonato la pista, mentre il Milan attende le scelte di Bennacer. Resta in piedi l’idea Roma, che sul piatto offre Diawara.

Non solo elementi positivi, però, per la riuscita della trattativa: trattare con la squadra di Arteta non è semplice. L’Arsenal ha aperto alla cessione ma solo a titolo definitivo, il che renderebbe l’operazione difficoltosa per i viola, che cercano invece la soluzione in prestito oneroso con diritto di riscatto.

E GUERINI IN ESCLUSIVA LO CONSIGLIA >>>> LEGGI TUTTO