La Roma accelera su Torreira. Ipotesi di scambio con un altro centrocampista

Da una parte c’è Torreira che vuole tornare ad essere protagonista assoluto e non una comparsa. Dall’altra Diawara che nella Roma è piaciuto, ma non ha convinto fino in fondo. E siccome a Trigoria cercano un regista ideale e a Londra piace il guineano, allora si sta anche ragionando sull’ipotesi di uno scambio tra i due. Che aiuterebbe anche i club a livello di plusvalenze e che permetterebbe a tutti di avere un futuro diverso. Roma e Arsenal ci stanno ragionando su, anche in funzione degli ottimo rapporti tra i due club. (Gazzetta.it)