Tutte le trattative in corso tra attacco e mediana: spunta il regista del Sassuolo

La Nazione fa il punto sul mercato della Fiorentina e sulle tante trattative che animano le giornate del DS Pradè: in attesa di una risposta definitiva da Torino su Belotti e Izzo, proseguino i contatti con l’Hertha Berlino per Piatek, senza scartare del tutto la pista che porta a Mandzukic. Complessa, ma mai quanto quella che arriva fino a Milik, che non costa meno di 45 milioni. Capitolo centrocampo: Torreira è una soluzione percorribile, ma l’Arsenal vorrebbe cederlo a titolo definitivo e non in prestito con diritto di riscatto. De Paul costa meno di un anno fa, ma l’Udinese ha chiesto i prestiti di Sottil e Vlahovic, i viola ci pensano. Iachini ha poi fatto un nome intrigante, quello di Manuel Locatelli del Sassuolo, con cui i rapporti di mercato sono ottimi: i margini di chiusura ci sarebbero. Sul fronte uscite, ci sono proposte interessanti per Dragowski e Pulgar, attesi a colloquio dalla dirigenza. LE SCHEDE DEI GIOCATORI MENZIONATI SONO SU TUTTITALENTI

Leggi anche – LA FIORENTINA PENSA A OTAMENDI, SCARICATO DAL CITY