Il Milan è pronto a sfidare la Fiorentina per Torreira (LA SCHEDA), come se non bastasse il recente corteggiamento dei rossoneri per Milenkovic. Secondo Tuttosport il club milanese potrebbe regalare a Pioli il regista ex Samp, che il Milan aveva già sondato la scorsa estate per provare a regalarlo al tecnico che in Italia lo ha lanciato, Marco Giampaolo.