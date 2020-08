Arrivano conferme: trattativa Betis-Fiorentina per Pulgar. La prima offerta…

Erick Pulgar può lasciare davvero la Fiorentina. Dopo un’annata non proprio eccezionale disputata dal cileno, nonostante le sette reti siglate – tutte dal dischetto – ed i sei assist vincenti, il club gigliato sta parlando del suo cartellino con il Betis Siviglia, il cui tecnico è Manuel Pellegrini, connazionale del centrocampista ex Bologna. Il club spagnolo per ora offre 10 milioni, ma Daniele Pradè ne chiede 15. Si continua a trattare allora, come racconta Espn.