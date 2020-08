Che il centrocampo sia il reparto nevralgico da rinforzare e sul quale intervenire in maniera primaria non ci sono dubbi. La Fiorentina sta facendo sul serio per Lucas Torreira (SCHEDA), ma in parallelo studia altri profili fruibili già dalla prossima stagione. Su Repubblica oggi in edicola viene trattata la situazione Nainggolan: dopo la buona stagione a Cagliari, l’Inter non ha ancora deciso il suo futuro e lo farà con tutta probabilità una volta terminata l’Europa League. Con i nerazzurri c’è già aperta la questione Biraghi-Dalbert, ma il principale ostacolo è l’ingaggio di Radja, considerando anche che Marotta e Ausilio non sono intenzionati a contribuire al pagamento.

Un altro profilo che piace molto è quello di Marc Roca (SCHEDA), classe 1996 appena retrocesso dalla Liga con l’Espanyol. Su di lui c’è però anche l’Atalanta e il suo cartellino viene valutato 20 milioni trattabili. Infine, il giovane Samuele Ricci dell’Empoli, ragazzo di prospettiva: con gli azzurri i discorsi sono ripresi dopo il lockdown.