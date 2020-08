Anche se intorno a Cristiano Biraghi si stanno muovendo alcuni club esteri, secondo Sportitalia la soluzione più probabile sarà quella che fa maggiormente felice il terzino sinistro. Ovvero, la permanenza all’Inter almeno per un altro anno. Si va verso il rinnovo del prestito da parte della Fiorentina, nonostante la scorsa estate fosse stata già fissata la cifra per il riscatto dell’azzurro (12 milioni). Resta da capire, in questo caso, quale sarà il futuro di Dalbert.