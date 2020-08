Biraghi, in agenda un incontro fra il suo procuratore e l’Inter: il punto anche su Dalbert

Proseguono i contatti fra Inter e Fiorentina per prolungare i prestiti di Cristiano Biraghi e Henrique Dalbert. I viola hanno già manifestato l’intenzione all’entourage del brasiliano l’intenzione di volerlo trattenere. Come riporta Fcinternews.it, nelle prossime ore ci dovrebbe essere un incontro fra gli agenti dell’esterno in forza all’Inter e la stessa società nerazzurra per capire gli scenari futuri in quanto il numero 34 sarebbe stato sondato dal Siviglia.

