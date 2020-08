L’identikit di Ricci, il baby fenomeno che ha conquistato tutti

La Nazione propone una panoramica su uno degli obiettivi di mercato della Fiorentina, quel Samuele Ricci (SCHEDA) che tanto ha fatto parlar bene di sé nella stagione scorsa ad Empoli. Ricci gioca a Monteboro fin dall’infanzia, ed è stato trattenuto in Primavera per via del suo talento precoce. Bucchi, Muzzi e Marino, i tre allenatori che hanno guidato gli azzurri in questa stagione travagliata, non hanno mai rinunciato a lui, sempre tra i più presenti anche nel momento di massima crisi. Muzzi, in particolare, lo definisce più un interno che un regista, ruolo che invece ha interpretato fin dalle giovanili. Grandi doti fisiche e tecniche, bravo in entrambe le fasi; del regista gli manca la visione di gioco a tuttotondo. Era arrivato anche al gol contro il Cosenza, ma l’arbitro non si è reso conto che la palla prima di uscire era entrato di un metro. Ci riproverà, magari con la maglia di una fra Fiorentina, Napoli o Dortmund…