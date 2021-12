Primavera: alle 17 la Supercoppa con l’Empoli. Aquilani cerca il terzo trofeo

La Fiorentina Primavera di Aquilani si gioca la Supercoppa Italiana contro l'Empoli: il tecnico vuol regalare il terzo trofeo a Commisso

Da una parte l’Empoli, vincitore dell’ultimo campionato Primavera, dall’altra la Fiorentina che ha sollevato le ultime tre edizioni di Coppa Italia di categoria e ha visto sfumare una Supercoppa Italiana lo scorso gennaio, contro l’Atalanta. L’ultima Coppa dell’anno solare, la Supercoppa Italiana Primavera, si gioca oggi pomeriggio in un derby tutto toscano. Per i viola, sarà questa anche l’occasione per provare a “vendicare” il ko subìto in campionato venti giorni fa, 2-0 secco.