Kayode, tra azzurro e viola obiettivo Supercoppa: “Empoli, cerchiamo la rivincita”

Domani al Castellani si gioca la Supercoppa Primavera, il giovane viola proveniente dal Gozzano è carico e pronto alla rivincita

Dalla Serie D alla Primavera di mister Aquilani, Michael Kayode ci ha messo poco a diventare protagonista e domani contro l'Empoli proverà a prendersi il suo primo trofeo - la Supercoppa Italiana Primavera - con la maglia viola: "In questi primi mesi a Firenze mi sto trovando davvero bene - dice a La Nazione il classe 2004 -. Non potevo chiedere di meglio. Ho avuto la fortuna di entrare subito in sintonia con il tipo di calcio che chiede il mister". Il terzino analizza le differenze tra la Serie D e il campionato Primavera e sceglie i suoi giocatori di riferimento: "Mi sono ispirato a Cafu, Wan-Bissaka, Walker e altri giocatori che hanno le mie stesse caratteristiche".

Il ragazzo proveniente dal Gozzano di origini nigeriane è diventato anche un punto di forza della Nazionale Under 18, ed è orgoglioso di rappresentare il suo paese ed essere un volto dell'Italia multiculturale: "Era da anni che aspettavo di essere convocato e portare in alto la bandiera del mio Paese. Pur avendo origini nigeriane, l’attaccamento alla Nazionale italiana è unico". Domani invece difenderà i colori viola al Castellani, perché contro l'Empoli c'è il ballo un trofeo. Kayode è carico e non ha dubbi: "Ci dobbiamo rifare dopo il brutto risultato di un mese fa in campionato, è da tanto che aspettiamo la rivincita e sono sicuro che entreremo in campo con uno spirito incredibile, con l’obiettivo duplice di vincere la Coppa e allo stesso tempo il derby".