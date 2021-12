Torna Castrovilli: un talento da rilanciare, ma la Fiorentina ci crede ancora

Castrovilli cerca di riprendersi la Fiorentina: quest'anno i problemi fisici lo hanno condizionato, ma sta per tornare

Una delle rivelazioni del campionato due anni fa, l’ancora di salvezza tecnica a cui aggrapparsi in una stagione mediocre l’anno scorso, un talento da rilanciare e inserire in una Fiorentina che viaggia a vele spiegate nella zona europea adesso. Così l'edizione fiorentina di Repubblica dipinge Gaetano Castrovilli nell'annata più complicata da quando è diventato protagonista con la maglia viola. Tra la pubalgia e il brutto infortunio a Genova il numero 10 non ha più trovato la continuità utile ad esprimersi al meglio ma le qualità non si discutono. Certo, i numeri rispetto alle scorse stagioni in termini di presenze, reti e assist sono crollati, frutto delle contingenze ma anche di una serie di gerarchie che con Italiano sono diventate meno cristallizzate.