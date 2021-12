Primavera, Aquilani verso la Supercoppa: “E’ una finale, le finali vanno vinte”

La determinazione del tecnico in vista di uno scontro che vede i viola sfavoriti ma non battuti in partenza

“Siamo reduci da un ciclo impegnativo, i ragazzi non sono molto abituati a giocare ogni tre giorni. Il viaggio a Lecce è stato lungo però la squadra sta bene ed abbiamo recuperato le energie. La finale? Si potrebbe preparare anche da sola ma stiamo lavorando concentrati come per ogni altra gara: c'è la consapevolezza che sarà una partita importante. Vogliamo disputare una grande partita sotto tutti gli aspetti: è una finale e le finali vanno vinte. Il Castellani? Sicuramente per i ragazzi sarà un bel palcoscenico, è la quarta finale che giocheremo in poco tempo quindi siamo molto soddisfatti del lavoro svolto e della crescita dei ragazzi. Vincere sarebbe sicuramente un bel regalo di Natale per tutti, anche per i tifosi. Siamo molto dispiaciuti che il Presidente non ci sarà, giocheremo per regalargli una gioia”.