Previsti nuovi accertamenti per Nico Gonzalez. Ecco la stima sullo stop

Nei prossimi giorni sono previsti ulteriori accertamenti in modo da stilare una tabella di recupero più dettagliata possibile

Anche sul Tirreno viene trattata ampiamente la situazione relativa a Nico Gonzalez. Il giocatore - come ricorda il quotidiano - è arrivato a Firenze ieri in tarda mattinata dopo l'infortunio accusato durante la preparazione dell'Argentina a Qatar 2022. Nei prossimi giorni sono previsti ulteriori accertamenti in modo da stilare una tabella di recupero più dettagliata possibile.