Scanagatta: “Gonzalez? Rapporto con i tifosi salvo, ma errore di Barone grave”

"Gonzalez? Nessuno augura mai il male, ma voglio dire che quello che è successo dimostra che lui non era pronto. Non è riuscito a fare una preparazione fisica adeguata, per certi versi va bene così. Quello che è successo lo dovrebbe proteggere quando tornerà con la maglia viola addosso, ora sappiamo che non è che fingeva, anche se al Mondiale ci pensava eccome. Non dovrebbe essere pregiudicato il suo rapporto con la tifoseria. Invece se avesse fatto un buon Mondiale le cose con la Fiorentina sarebbero certamente precipitate".