SONDAGGIO – Cosa fareste con Nico Gonzalez?

Firenze è una città che da secoli si divide e nei tempi moderni il calcio fa la sua parte. Non manca quindi di dividere la città la vicenda legata a Nico Gonzalez. da una parte gli irriducibili che chiedono la cessione del giocatore ingrato e dal'altra chi invece lo vorrebbe reintegrare come Leonardo Vonci di cui vi mostriamo le parole nel video in questa pagina.