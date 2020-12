Prandelli allontana il bel gioco: vuole cattiveria e uomini. Fiorentina, messaggio ricevuto?

Ci sono momenti, partite, serate che contano di più. Il Corriere Fiorentino analizza il complicato momento viola che passa dalle due partite in casa con Sassuolo e Verona. La Fiorentina può rimanere all’inferno o aprirsi la strada verso la luce. Sì, perché ad oggi i viola sono in piena lotta per non retrocedere e le prossime due sfide pesano tantissimo per la classifica: servono punti subito. Prandelli vuole evitare di farsi triturare come domenica a Bergamo e – scrive il quotidiano – nicchia su una Fiorentina votata allo spettacolo. Cattiveria, vigore, voglia di lottare per ogni singolo centimetro, l’imperativo del tecnico sembra chiaro. In questo momento vuole vedere gli uomini, e chi più dei senatori può tirare fuori questo spirito combattivo? Spazio dunque a Caceres, Ribéry, Callejon, i grandi esclusi di Bergamo. Il tecnico avvisa che per uscire dai problemi non vuole vedere reazioni di pancia, iniziative dei singoli per risolvere la crisi: resta da capire se, stavolta, i giocatori avranno recepito il messaggio.

Leadership ed esperienza, Ribery prenota un posto da protagonista

Castrovilli, può essere lui l’uomo della rinascita