Una Fiorentina abbottonata che ritrova i senatori, nonché i grandi esclusi di Bergamo, Ribery e Callejon e un 4-4-1-1 per contrastare una delle squadre-rivelazione di questa Serie A. Così i quotidiani in edicola stamani tratteggiano la squadra che andrà ad affrontare stasera al Franchi il Sassuolo. Prandelli ritrova Caceres sulla destra dopo il turno di riposo in favore di Venuti e sulla fascia opposta si tiene l’unico dubbio di formazione tra Biraghi e Barreca dopo l’uscita precauzionale del nazionale italiano al Gewiss Stadium. Nessuno sconto invece per Milenkovic-Pezzella e Pulgar-Amrabat, costretti agli straordinari in questo periodo di impegni ravvicinati, mentre Castrovilli torna dal 1′ dopo aver tirato il fiato per metà gara contro l’Atalanta: rifiaterà Bonaventura. In attacco si va verso la conferma per Vlahovic, sempre titolare in campionato dal ritorno del tecnico di Orzinuovi ma ancora alla ricerca di un gol che manca da oltre due mesi.

Fiorentina, svegliati. Contro il Sassuolo notte da dentro o fuori