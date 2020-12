Fiorentina, svegliati. Contro il Sassuolo notte da dentro o fuori

L’imperativo è mettere nell’angolo la paura e iniziare a giocare… sullo 0-0. Ma quella di stasera – contro il Sassuolo – è la partita più difficile, perché di fronte c’è un avversario che la Fiorentina non avrebbe mai voluto affrontare in un passaggio cruciale della stagione. Come scrive La Nazione, ai viola servirà testa fredda e cuore caldo, per non ritrovarsi presto nei guai e con le spalle al muro e – senza guardare i risultati delle altre pericolanti – la squadra deve tornare a controllare il proprio destino per togliersi dai guai con la proprie forze.

Dall’altra parte, scrive il quotidiano, il Sassuolo ritrova Caputo, si esalta in trasferta ma allo stesso tempo deve ritrovare la forma e il bel gioco di inizio stagione. Problemi che stridono con i numeri dei neroverdi, che hanno trovato una solidità mai vista prima ma rispetto all’inizio dell’anno trovano il gol e il fraseggio tra le linee con leno continuità. La Fiorentina dovrà per forza approfittarne, perché non può permettersi di perdere ulteriore terreno e mettere nell’armadio gli spettri che annebbiano la testa dei giocatori.

Prandelli: “Ho avuto delle risposte, domani vedremo una Fiorentina diversa”