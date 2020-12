Leadership ed esperienza, Ribery prenota un posto da protagonista

Dopo i buoni propositi via social, adesso è atteso alla riprova sul campo. Franck Ribery ha sempre mantenuto la parola data, e come scrive La Nazione, il francese è pronto ad uno scatto d’orgoglio come nella seconda parte della scorsa stagione nel quale è riuscito a condurre la squadra alla salvezza dopo essersi lasciato alle spalle il brutto infortunio alla caviglia. Se dopo il lockdown FR7 si era ricaricato, adesso la spinta arriva dai dialoghi su Instagram con gli amici Frey e Toni.

A partire da stasera dunque è lecito aspettarsi da parte del francese un guizzo di quella classe cristallina che, eccezion fatta per i due assist alla seconda giornata contro l’Inter, è stata fin qui piuttosto latitante. L’ex Bayern è – secondo il quotidiano – la carta vincente per aiutare la Fiorentina a cercare punti e il valore aggiunto di una rosa alla ricerca di punti-salvezza. La sua leadership, il carisma e l’esperienza serviranno per allontanare al più presto la squadra viola dai bassifondi della classifica.

La probabile formazione: Prandelli si affida di nuovo ai senatori. Unico dubbio a sinistra