Castrovilli, può essere lui l’uomo della rinascita

Dopo un inizio sprint, che lo ha portato ad essere il miglior marcatore viola, Gaetano Castrovilli è sparito dai radar, e il rilancio della Fiorentina passa anche da lui. Come racconta il Corriere dello Sport, il numero 10 viola ha già dimostrato di avere le qualità per essere l’uomo della rinascita, grazie alle sue grandi qualità che hanno incantato città e tifosi. Dopo i quattro gol segnati ad inizio stagione, a seguito anche di qualche infortunio e acciacco, nelle ultime partite ha giocato solo un tempo, contro il Sassuolo tornerà titolare dal primo minuto, pronto a far partire la rinascita viola.