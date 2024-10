Pongracic è diventato un caso. La “costosa” scelta di Pradé non sta pagando

Quando in estate la Fiorentina decise di investire tutto quello che aveva appena incassato per Nikola Milenkovic, sul croato Marin Pongracic, in tanti storsero il naso. Le motivazione erano molte: si stava comunque parlando di un investimento pesante (circa 15 milioni), avrebbe dovuto raccogliere la pesante eredità di quello che per anni era stato il miglior difensore viola e perché, proprio per questo, in tanti si sarebbero aspettati l’arrivo di un giocatore un po’ più affermato. In più la trattativa che "fregò" il Rennes, squadra francese che lo aspettava per le visite mediche, non convinse proprio tutti. Daniele Pradè invece, d’accordo con Palladino, non ha avuto dubbi. Ha alzato il telefono, ha chiamato prima l’agente del giocatore e poi Corvino, ha pareggiato l’offerta dei francesi e nel giro di 48 ore ha chiuso l’affare.