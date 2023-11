Polverosi scrive: “Ogni tappa sul Franchi è dirompente follia”

Non usa mezze misure Alberto Polverosi questa mattina sul Corriere Dello Sport per descrivere la situazione del futuro del Franchi, soprattutto in relazione alla copertura dello stadio e ai soldi che mancherebbero per le opere. "Le comiche, dove però non ride nessuno" è la definizione adottata dalla prestigiosa firma, che spiega come Commisso volesse da solo ristrutturare l'impianto ma non gli sia stato possibile e di come ora se la rida vedendo tutti i problemi emersi. Vi proponiamo un piccolo estratto.