Dario Nardella , sindaco di Firenze, ha parlato al Corriere Fiorentino a margine della seduta del Consiglio Metropolitano per dissipare il polverone sollevato in questi giorni sul nuovo Franchi , soprattutto sulla copertura o meno dei settori Maratona e Ferrovia: vi riportiamo alcuni passaggi delle sue dichiarazioni.

"Si tratta di un progetto esecutivo che non potrà mai essere lasciato incompleto, in quanto approvato dal ministero della Cultura come coperto del tutto", assicura il primo cittadino. Certo, mancano i famosi 55 milioni di euro, senza i quali non si possono completare tutti gli interventi inizialmente previsti, ma la Maratona ne risentirà solo quanto a poltroncine e skybox. Palazzo Vecchio sta predisponendo un piano B per reperire i fondi mancanti in attesa della sentenza del Tar del Lazio martedì prossimo.