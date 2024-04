Plzen, tutto sul Viktoria: i cechi che sognano l’impresa con la Fiorentina

Tutto pronto a Plzen per la sfida di domani ore 18,45 alla Fiorentina. A un’ora e venti di macchina dalla capitale Praga, dove l’anno scorso la Fiorentina vide svanire il sogno di alzare la Conference League nella finale contro il West Ham, si trova la Doosan Arena(VIDEO). Impianto da circa 12 mila posti che domani sarà tutto esaurito. Tra le birrerie dove scorrono fiumi di Pilsner - racconta Repubblica - tutti sperano di poter fare lo stesso sgambetto a Vincenzo Italiano e ai suoi giocatori. Le nubi e la pioggia arrivate nella serata di ieri hanno cambiato decisamente il clima afoso che ha accompagnato Plzen negli ultimi giorni. Per il giorno della gara si prevedono temperature anche sotto la doppia cifra che avvicineranno questo incrocio più all’inverno che alla primavera. Il sentimento di chi sostiene il Viktoria si può racchiudere nella parola "underdog”: ovvero di chi si sente sfavorito in partenza ma consapevole che l’impresa sia sempre possibile. Per domani sera tutti credono nella risposta della loro squadra. Lontana in classifica da chi lotta per il titolo, ovvero Slavia e Sparta Praga ma col sogno di onorare la competizione europea.