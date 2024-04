Uno sguardo da vicino alla Doosa Arena, lo stadio del Viktoria Plzen da circa 12 mila spettatori che giovedì ospiterà la Fiorentina. Stadio coperto, con le tribune vicinissime al terreno di gioco. I tifosi cechi che riempiranno fino all'ultimo seggiolino i settori (stadio sold out) vorranno essere l'uomo in più per spingere la squadra di casa all'impresa. Non mancherà anche il sostegno della tifoseria viola, circa 700 previsti.