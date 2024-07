Più opzioni per il quarto centrale: da Valentini a Costa, passando per… Biraghi

La Fiorentina è a caccia del quarto centrale di difesa, dopo aver acquistato Pongracic dal Lecce per una cifra vicina ai 15 milioni. Oltre al già citato Ogbonna, il Corriere dello Sport riporta anche altri binari che Pradé sta seguendo per rinforzare la parte arretrata del campo: uno porta a Logan Costa, uno a Nicolas Valentini e uno a… Cristiano Biraghi. Proprio il capitano che ha un po’ perso nel tempo la fase di spinta, pur rimanendo il battitore più preciso sui calci da fermo siano angoli o punizioni in zona porta avversaria, potrebbe trasformarsi da esterno a terzo centrale di sinistra, come il suo piede preferito. E' un’ipotesi che le prove per scelta (di Palladino) e per necessità (carenza di centrali) al Viola Park tendono a considerare realistica. Soprattutto per dare via libera definitivamente a Parisi sulla fascia mancina: il gol segnato da Sottil alla Reggiana, dopo azione clamorosa in tandem con l’ex Empoli su ottanta metri di campo, è un motivo in più per farlo.