Difesa: non solo Valentini. Ecco i nomi graditi ai viola per la retroguardia

Il Corriere dello Sport scrive oggi del mercato in entrata in difesa della Fiorentina. Due giorni fa, infatti, i viola hanno salutato ufficialmente Nikola Milenkovic, che si è congedato dopo ben sette anni per raggiungere il Nottingham Forest. Il suo sostituto, Marin Pongracic, ha già manifestato il proprio entusiasmo per la nuova avventura a Firenze, città per la quale ha scelto di rinunciare al Rennes di cui sembrava promesso sposo. Per un difensore che se n’è andato, insomma, ne è arrivato un altro. Nessuna aggiunta. Ma la Fiorentina aveva bisogno di almeno un nuovo innesto prima ancora dell’addio di Milenkovic, quindi proseguirà la ricerca del profilo più adatto a rimpolpare il reparto. Fermo restando che Nicolas Valentini (LA SCHEDA) arriverà a gennaio, perché se i viola non si accorderanno con il Boca Juniors per averlo subito dovranno aspettare la scadenza del suo contratto con gli xeneizes, l’idea è quella di procedere con l’entrata di un prestito. Fra i nomi al vaglio rimane caldo Logan Costa (LA SCHEDA) del Tolosa, uno dei difensori più ambiti in Ligue 1. Nato in Francia e con un trascorso nelle giovanili dei blues, ha scelto la nazionale capoverdiana per via delle sue origini. Classe 2001, tiene bene la marcatura ed è dotato di una buona stazza fisica. Inoltre si è sempre dimostrato molto capace nell’anticipo dell’avversario, così come nell’impostazione del gioco. Il suo contratto con i francesi scadrà il 30 giugno 2026. Per quanto riguarda altre alternative, invece, rimane in lista Jaka Bijol (LA SCHEDA), sloveno classe 1999 tesserato con l’Udinese da due anni e in scadenza nel 2027. Sondato, infine, anche Martin Vitik, classe 2004 ceco dello Sparta Praga (contratto fino al 2026), molto pericoloso nel gioco aereo. Anche lui è uno dei calciatori graditi alla Fiorentina.