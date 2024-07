Parisi e la riverenza verso Biraghi: questa però dovrà essere la sua stagione

21 presenze in Serie A sulle 38 disponibili, 13 volte in campo per 90', con un solo assist a referto. Questi i numeri, non proprio esaltanti, dello scorso campionato italiano del terzino sinistro Fabiano Parisi. Il totale stagionale non rinfranca: 33 presenze in tutte le competizioni sulle 58 totali, condite da due soli assist e neanche duemila minuti giocati non possono che descrivere una stagione deludente e inaspettata. Vincenzo Italiano lo ha considerato poco e gli ha sempre preferito il capitano e più esperto Cristiano Biraghi, infatti molto spesso nelle partite veramente importanti Parisi non ha fatto neanche un minuto. In Conference, competizione dove la maggioranza poteva pensare di vederlo più spesso, ha giocato soltanto 8' nella fase ad eliminazione diretta. Adesso con il nuovo corso, targato Palladino, dovrà conquistarsi un posto da titolare, altrimenti l'avventura con la Fiorentina potrebbe già considerarsi una delusione