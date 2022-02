Picchi scrive: “Se il copione d’attacco si scontra con i limiti. E il contropiede?”

La riflessione sullo stile di gioco moderno: "La strada è quella, sembra che oggi non ce ne siano altre, ma sarà proprio così"

(...) La Fiorentina di Italiano nasconde i suoi limiti, a volte riuscendovi, in un gioco che mette tutti sullo stesso piano, tutti in grado di giocare costruendo, ma a volte ci sono dei limiti individuali che inciampano nella costruzione di un gioco ondeggiante verso il "moderno", incontrando inevitabili difficoltà, ma insistendo ugualmente nella lettura di un copione che parla di attacco, che chiede di pensare al calcio attuale e alle sue necessità. La strada è quella, sembra che oggi non ce ne siano altre, ma sarà proprio così o un contropiede con tre passaggi può mantenere ancora il suo fascino?