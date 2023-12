Per Italiano questa volta sono decisivi i cambi. Vittoria sul Genk e primo posto

La Fiorentina ribalta la sfida con il Genk e si assicura la fase a eliminazione diretta della Conference League. Il primo posto non è matematico, ma "basterà" pareggiare in Ungheria contro il Ferencvaros per assicurarsi il primato del girone. Con il Genk ci pensa ancora una volta Nico Gonzalez che al suo nono gol stagionale, spazza via la mini crisi di risultati viola. Nel primo tempo meglio i belgi ma nella seconda frazione, grazie soprattutto ai cambi di Italiano, la squadra viola è risultata più offensiva e divertente. Parisi in evidente difficoltà viene tolto all'intervallo e Kayode nel suo ruolo naturale provoca scompiglio nella difesa belga. Il risultato è una grande azione sviluppata tutta di prima per arrivare alla conquista del calcio di rigore da parte proprio di Kayode. Alla fine la Fiorentina vince e può pensare alla sfida col Ferencvaros con più serenità e due punti di vantaggio. Lo riporta La Repubblica