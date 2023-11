Pradè: “Kayode rientro importantissimo. Peccato per il gol del Ferencvaros al 98′”

Ai canali ufficiali del club viola, il ds Daniele Pradè ha parlato così: "Abbiamo vinto una partita difficile contro una squadra organizzata che gioca calcio. Peccato per il Ferencvaros che ha segnato al 98°, sarebbe stato primo posto aritmetico ma andremo lì per giocarci tutto quanto. Siamo contenti, adesso la testa è già a domenica. Oggi siamo contenti del rientro di Kayode che ci ha fatto capire quanto è stata importante la sua assenza. Parisi si è adattato in questo periodo, ha un futuro roseo però in quella posizione non è un calciatore di ruolo è questo può condizionare anche il lavoro degli esterni. Oggi abbiamo avuto cattiveria, abbiamo cercato fortemente il risultato e sono contento per l'esordio di Mina, che sarà utile anche per il suo modo di accompagnare la squadra. Cambio di modulo a gara in corso? E' stato bravo il mister, lo abbiamo preso perché era bravo altrimenti ne prendevamo un altro (ride n.d.r.)".