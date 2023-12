Serve ancora un passettino, ma il pareggio basta anche al Ferencvaros…

Come scrive oggi La Nazione, lo scenario migliore per la Fiorentina è svanito al 98’ di Cukaricki-Ferencvaros, con il gol di Pesic che ha dato la vittoria per 2-1 agli ungheresi, negando il primato aritmetico nel girone ai viola e il conseguente approdo diretto agli ottavi di finale. Al momento dunque: Fiorentina 11, Ferencvaros 9, Genk 6. Ne consegue che alla Fiorentina basterà non perdere il 14 dicembre a Budapest per essere certa del primo posto e di evitare così gli spareggi a febbraio. Occhio anche ai calcoli che dovrà fare il Ferencvaros. In caso di sconfitta, il Genk, vincendo con almeno due gol di scarto sul Cukaricki, lo sorpasserebbe per differenza reti. Bene ricercare il primo posto se possibile, ma la piega degli eventi potrebbe suggerire un atteggiamento meno spregiudicato da parte di Stankovic, che con un pari eliminerebbe i belgi.