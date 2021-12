Pensare all’Europa è diventato obbligo. Ikoné primo rinforzo individuato

A Bologna la Fiorentina si aggiudica il primo spareggio europeo senza soffrire. Una vittoria che può cambiare volto alla stagione

Sogna la Fiorentina - si legge sul Corriere Fiorentino - con lei i quasi 2 mila tifosi arrivati a Bologna per un derby dell’Appennino che laurea i viola quinta forza del campionato. Ed è sotto il curvino viola che a fine gara il dg Barone avvia la videochiamata al presidente Commisso, tornato di recente negli States. Un successo importante, di quelli che possono cambiar volto alle stagioni. Nel primo spareggio europeo della stagione la squadra di Italiano supera il Bologna 3-2 non senza soffrire , segno che qualche problema difensivo non è ancora superato ma anche che le lezioni del passato sono state assimilate. La beffa di Empoli dev’essere tornata nella mente di tecnico e calciatori nei minuti finali, resi elettrici dal gol di Hickey che riapre la gara, ma stavolta la linea davanti a Terracciano tiene fino al fischio finale e i tre punti sono il premio alla crescita (anche caratteriale) del gruppo.

Tra la rete del vantaggio siglata da Maleh ed il fischio finale ci sono la punizione di Biraghi, il rigore di Vlahovic (Nico Gonzalez mette lo zampino in tutte e tre le reti viola) e qualche amnesia di troppo, come la linea del fuorigioco sbagliato da Milenkovic in occasione del provvisorio 1-1 rossoblù di Barrow o il troppo spazio concesso a Hickey (2-3) nel finale, ma sul piano della reazione tutta la ripresa parla a favore di Italiano e delle sue idee. La catena di destra funziona a meraviglia grazie a Odriozola, mentre in mezzo la gestione di palla garantita da Torreira fa giocare meglio praticamente tutti. Le risposte sono così positive che oggi pensare all'Europa è diventato obbligo. Magari anche grazie ad una mano dal mercato: il primo rinforzo individuato per le corsie esterne è Ikoné del Lille.