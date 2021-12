Nico Gonzalez super green pass per l’Europa: investimento tosto che dà dividendi

La Fiorentina spicca il volo: ora è quinta. Segnano Maleh, Biraghi e Vlahovic, ma Nico Gonzalez entra in tutti e tre i gol viola

Su La Gazzetta dello Sport troviamo l'analisi del 2-3 con il quale la Fiorentina ha avuto la meglio sul Bologna al dall'Ara. Non servono discorsoni, paroloni o giustificazioni: i viola sono stati superiori ai rossoblù, in lungo, in largo, nello stretto, nei duelli, nel possesso e nel collezionare meno errori durante l’arco di una gara con molte tende gigliate piantate in qua e in là che certificano la maturità di una squadra che agguanta il quinto posto, annusando l’Europa e trovando una vittoria pesante dopo quattro k.o .di fila in trasferta. Vero che due dei tre gol della Fiorentina arrivano su palla inattiva ma la spalmatura toscana sulla gara ha concesso un eurogol di Barrow, un colpo di Hickey deviato da Odriozola e poi briciole: troppo sottile, questa volta, lo spessore del Bologna, stanco (giocano sempre gli stessi da tre mesi) e schiacciato anche per la scelta di riproporre Musa centravanti: dura reggere gli urti, lui che è fioretto e non machete. L’idea non proprio sinisiana di giocare su errori altrui e ripartenze, poi, stavolta non è andata a segno.