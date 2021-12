Dainelli su Biraghi: “La fascia lo ha responsabilizzato. Berardi? La volontà c’era”

Le parole dell'ex viola: "La vittoria col Milan, quella di oggi sono tutti tasselli che mostrano come la Fiorentina stia sempre migliorando."

"Classifica? Nello spogliatoio si fa festa, vanno goduti tutti i momenti della vittoria. Nel post gara è fondamentale godersela, per ricordarsi nelle prossime partite quanto è bello vincere. Si può e si deve sognare. La vittoria col Milan, quella di oggi sono tutti tasselli che mostrano come la Fiorentina stia sempre migliorando. Biraghi? La fascia è una cosa importante che lo ha responsabilizzato. Cristiano adesso è veramente sul pezzo. Vlahovic? E' difficile che rimanga, ma il fatto che noi pensiamo che ci sia ancora speranza, è bellissimo. Dà tutto per la maglia. Alla squadra interessa la disponibilità che il ragazzo mette in campo, è a completa disposizione. Sottil? E' fisiologico che in un processo di crescita come il suo ogni tanto commetta qualche errore. Ma credo che anche alcune critiche costruttive gli fanno anche bene. Con le sue qualità deve puntare sempre l'uomo, deve avere il coraggio che oggi ho visto. Ha uno strappo che gli permette di creare spesso la superiorità. Berardi? L'interesse c'era, così come la sua volontà. Però le condizioni, tra cui le richieste del Sassuolo non hanno permesso di portare a termine la trattativa."