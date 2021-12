Fiorentina, scalo a Bologna e volo diretto per il 5° posto

Una Fiorentina che continua a sognare, trova tre punti fondamentali a Bologna. Nico Gonzalez illumina il pomeriggio fiorentino

La Fiorentina di Vincenzo Italiano può continuare a sognare. Dopo la vittoria di martedì contro la Sampdoria, i viola espugnano a anche il Dall'Ara del Bologna di Sinisa Mihajlovic con un rocambolesco 2-3. Grazie a questi tre punti, i gigliati possono proseguire il sogno Europa e prendere possesso del 5° posto in classifica, superando la Roma e staccando proprio il Bologna. Certo, il percorso è ancora lungo e pieno di trappole, come scrive il Corriere dello Sport, ma la realtà attuale è che può e deve crederci fino alla fine.

Rossoblù che senza Arnautovic non avrebbero retto le qualità viola, così Sinisa ha optato di rendere la squadra sempre equilibrata, dall'inizio fino alla fine della partita.

Partita magistrale del ritrovato Nico Gonzalez. Che dopo essersi messo alle spalle il Covid e le sue conseguenze, ieri ha regalato ai viola una prestazione da 8 in pagella, facendo l'assist per il primo gol e subendo i rispettivi falli del 2° e 3° goal. Vlahovic ieri è stato ben annullato dalla difesa del Bologna, che non gli dava un attimo di respiro, quindi ci ha pensato l'argentino ad illuminare la Fiorentina.