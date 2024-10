Palladino studia Gotti: Kean pronto al rientro. Pongracic rimane un rebus

Sono ancora due i giorni liberi che i giocatori viola potranno usare per riposarsi e girare il mondo, prima di tornare al Viola Park. Eppure Raffaele Palladino è concentrato sulla trasferta a Lecce da pochi minuti dopo il fischio finale della gara con il Milan. Complice la squalifica ottenuta contro i rossoneri, per la prima volta in stagione il tecnico viola dovrà guardare la sua squadra dalla tribuna del "Via Del Mare". In questi giorni, insieme al vice Citterio, che lo sostituirà domenica, hanno studiato per ore la formazione di Luca Gotti. Il tecnico viola dovrebbe riproporre il 4-2-3-1 in fase di possesso, che diventa 4-4-1-1 in fase di ripiegamento. Modulo utilizzato nel secondo tempo della sfida con la Lazio, che ha blindato la fase difensiva e aumentato le occasioni in attacco. I dubbi principali sono per gli interpreti di questo modulo. Ovviamente non ci sarà Mandragora, che conta di tornare ad allenarsi con i compagni a novembre. Kayode ha smaltito la febbre e a Lecce ci sarà. Per Kean e Pongracic invece le situazioni sono diverse: la punta sta riposando per smaltire i problemi di lombalgia che gli hanno fatto saltare la nazionale, mentre il centrale è ancora in dubbio. L'ultimo report medico è quello del 21 settembre che parlava di un risentimento ai flessori della coscia sinistra che lo ha portato a saltare 4 partite. Per Kean c'è comunque ottimismo per un suo rientro già nella sfida di domenica. Lo riporta La Nazione